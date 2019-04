Mario Balotelli fidanzato con l’ex cantante di Amici Elodie Patrizi? Il gossip ha fatto il giro del web nella giornata di ieri, ma l’attaccante dell’Olympique Marsiglia ha smentito così…

La notizia ieri è impazzata letteralmente sui social, facendo poi il giro delle redazioni: l’ultima fiamma di Mario Balotelli sarebbe la cantante Elodie Patrizi, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ex concorrente di Sanremo, ex modella con origini italiane da parte di padre e francesi della Guadalopa da parte di madre. I due, secondo le indiscrezioni, si frenqueterebbero ormai già da un po’ di settimane e la loro relazione andrebbe a gonfie vele.

Sin qui il gossip, che deve però fare i conti anche con la realtà: proprio Super Mario nelle ultime ore ha infatti voluto seccamente smentire ogni voce dal proprio account Instagram. L’attaccante dell’Olympique Marsiglia ha scritto in una delle sue stories: «Per favore basta dire cazzate: sono single, quindi lasciatemi fuori dai vostri giornaletti bugiardi. Grazie». Non tutti però sono rimasti convinti dalle dichiarazioni di Balotelli e c’è chi ora vuole vederci chiaro…