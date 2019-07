Come mai Mario Rui è uno degli obiettivi del Torino. Cosa può dare il terzino portoghese alla squadra di Mazzarri

Oltre a Simone Verdi, uno degli obiettivi di un Torino che si appresta a giocare l’Europa League è Mario Rui, terzino sinistro. Su quel lato, Mazzarri utilizza Ansaldi come esterno nel 352/3421, con l’argentino che è reduce da un’annata eccezionale in cui è diventato il regista offensivo dei granata. Primo per cross e per numero di dribbling riusciti ogni 90′.

Difficile pensare che Rui possa cambiare le gerarchie, ma per lo meno darebbe a Mazzarri un’alternativa di qualità (il portoghese è un ottimo palleggiatore) nelle partite che Ansaldi salterà. D’altronde, al Torino serve una rosa lunga.