Marotta agli azionisti: «Grande lavoro sul mercato»

Giuseppe Marotta. amministratore delegato dell’Inter, ha parlato durante l’assemblea degli azionisti avvenuta nella giornata di oggi.

SCUDETTO – «Alle mie spalle c’è l’immagine che tutti noi – un anno fa – avremmo voluto fosse presente oggi in apertura di questa presentazione. L’icona più significativa, quella che rappresenta l’orgoglio di essere Campioni d’Italia e di aver riportato l’Inter dove – per storia, blasone, per la passione di milioni di tifosi in Italia e nel mondo – merita di essere sempre. Le ultime 2 stagioni sportive – così come gli ultimi 2 anni della vita di ciascuno di noi – sono state sconvolte dalla pandemia globale. Questo impatto devastante ha reso ancora più arduo e glorioso il nostro cammino che ha dovuto imbattersi nelle difficoltà di eventi drammatici e straordinari».