Marotta a 360°: «Conte il nostro top player e sulla mia carriera da direttore sportivo…»

Beppe Marotta si racconta a 360° al settimanale Sportweek: tra passato e presente l’ad nerazzurro racconta gli inizi della sua carriera

Lunga intervista a Beppe Marotta da parte di Sportweek . L’a.d. per la parte sportiva dell’Inter ha ripercorso i suoi primi passi di carriera che l’hanno portato fino a Milano, sponda nerazzurra. Ecco le parti più interessanti.

L’AFFARE PIÙ DELUDENTE E PIÙ IMPORTANTE – «Nel 2001 all’Atalanta vendemmo Cristian Zenoni e Donati al Milan per 45 miliardi di lire più Comandini, valutato circa 15 miliardi. Da Comandini mi aspettavo molto, ma il suo rendimento non fu all’altezza. L’affare migliore penso che sia stato Pogba alla Juve: lo prendemmo a zero dallo United e lo rivendemmo per 115 allo stesso Manchester».

PRESIDENTI – «È svanita la figura del mecenate. Le società attuali sono governate dal management e le regole stringenti del fair play finanziario hanno reso tutto più complicato. Sono scomparse o quasi le bandiere perché ora i giocatori sono favorevoli ai trasferimenti: più cambiano squadra più guadagnano. Si è rovesciata la situazione del 1977. Allora il calciatore subiva il destino che gli imponeva il club, oggi decide che cosa fare e condiziona il club. Sono due situazioni estreme e sono sbagliate»

INTER – «Sta nascendo una grande Inter. Si dice sempre che la squadra sia lo specchio della società e questa Inter è oggi una grande società, con una proprietà solida e lungimirante. La squadra ne assumerà le sembianze. Antonio Conte è il nostro top player»