Marsiglia-Napoli, Zielinski rimane in albergo: il motivo

Nella formazione ufficiale del Napoli, che affronterà in amichevole il Marsiglia, non compare il nome di Zielinski: ecco il motivo

Il Napoli è atteso questa sera a Marsiglia per l’amichevole contro l’Olimpique. Il match non vedrà però la presenza in campo di Piotr Zielinski. Il giocatore polacco, come riportato da un tweet ufficiale della società campana: «è rimasto in albergo a causa di un attacco febbrile». Ecco dunque la formazione ufficiale del Napoli:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne, Mertens, Milik