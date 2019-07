Marsiglia, Villas Boas: «Benedetto? Ecco cosa manca a questa squadra»

Villas Boas gioca a carte scoperte: il tecnico del Marsiglia ammette che manca un rinforzo alla squadra alla vigilia della sfida col Napoli

André Villas Boas non si nasconde: il tecnico ha ammesso in conferenza stampa che all’Olympique Marsiglia manchi qualcosa, specialmente sul fronte offensivo.

Ecco la dichiarazione dopo la sconfitta contro i Rangers (0-4): «Vogliamo arrivare a Marsiglia per lavorare bene prima della partita contro il Napoli. Benedetto? Non spetta a me parlare di mercato, ma è evidente che qualcosa manca a questa squadra».