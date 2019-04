Martorelli: «Chiesa, il tuo tempo alla Fiorentina è segnato. Gasperini resta»

L’esperto di mercato Martorelli ha parlato del talento della Fiorentina Chiesa e di Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni

Giocondo Martorelli, esperto di mercato, ha analizzato due profili importantissimi di Fiorentina e Atalanta, avversarie in Coppa Italia. Ecco il parere dell’agente sul tecnico della Dea, Giampiero Gasperini:«Se entra in Champions e vince la Coppa Italia, credo possa continuare questo percorso. Sarebbe ulteriormente l’uomo cardine di questo club, Percassi vuol fare cose di alto livello, la società è in costante crescita e avere un tecnico come lui significa poter proseguire con un gran bel programma».

Martorelli ha anche espresso la propria opinione in merito al futuro del campione viola, Federico Chiesa:«In base alla mia esperienza immagino che il suo tempo alla Fiorentina sia segnato, sia il club che il ragazzo prenderanno in considerazione un’eventuale offerta. Credo che resterà in Italia. Vedo Inter e Juve con i bianconeri avvantaggiati per questo tipo di trasferimento».