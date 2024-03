Martusciello post Lazio Udinese: «Abbiamo mollato»

L’allenatore della Lazio Martusciello ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese. Le parole

Martusciello ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra Lazio e Udinese nel post gara.

«Ci ha colpito a cavallo tra primo e secondo tempo. Eravamo stati bravi a pareggiare ma abbiamo mollato di nuovo. C’è un alone di incertezza che ci frena nella proposta tecnica. C’è da metterci l’elmetto e reagire alle difficoltà. Le difficoltà ci sono e dobbiamo superarle. Ci aiutano molto in fase difensiva ma sui gol presi oggi non si è visto. Ci manca un pò di spirito d’iniziativa e fare quella corsa in più. Nel primo gol eravamo in 6-7 in area di rigore. La fase difensiva c’era ma mancava l’attenzione al dettaglio. Noi rispetto ad altre squadre marchiamo negli spazi ma non siamo aggressivi sulla palla. Ho tolto Immobile e Luis Alberto per questioni fisiche che per questioni tecniche. Abbiamo cambiato spartito tattico. Immobile e Castellanos sono due punte centrali, difficile vederli insieme perchè c’è il rischio che si pestino i piedi. Al momento non c’è la condizione, forse lavorandoci con più tempo sarebbe possibile. Negli ultimi 20 giorni abbiamo giocato ogni 4 giorni contro squadre di livello, abbiamo vinto solo contro il Torino. Abbiamo poca energia, servirebbe più tempo. Arriviamo alle partite col fiato corto specie dal punto di vista mentale. Arrivavamo da tre sconfitte e oggi siamo stati troppo frenetici per questo. Ci sono stati dei passaggi della stagione in cui ci siamo divertiti quest’anno, oggi è un momento negativo. L’errore più grosso è fare il confronto con il campionato dello scorso anno. Provedel? Non sappiamo ancora nulla, ha problemi alla caviglia».