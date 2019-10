Mastour, l’ex Milan riparte dalla Reggina

Mastour inizia la sua nuova avventura con la Reggina, lunedì la presentazione e il primo allenamento

Sta per iniziare una nuova avventura, questa volta ripartendo dalla C. Hachim Mastour, ex gioiellino del Milan, dopo alcuni anni di prestiti infruttuosi ora è il nuovo acquisto della Reggina.

L’annuncio del giocatore è in programma lunedì quando anche il patron Luca Gallo sarà presente per la foto di rito. Intanto i tifosi sono entusiasti e in massa si recheranno al Sant’Agata per il primo allenamento dell’ex rossonero.