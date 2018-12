Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini presto sposi: tutti gli indizi portano a pensare ad un matrimonio al termine di questa stagione tra la conduttrice e l’allenatore della Juve

Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini presto sposi. Probabilmente a fine stagione, seguenado almeno gli indizi disseminati lungo il percorso dai due: l’allenatore della Juventus, per esempio, non sarà presente al consueto camp estivo in quel di Livorno organizzato per i bambini. Una consuetudine praticamente negli ultimi anni, che però non dovrebbe essere rispettata nel 2019. Il motivo? Probabilmente l’organizzazione di un altro grosso evento e, stando al diamante esibito da Ambra sui social e agli incontri tra le famiglie dei due delle ultime settimane, tutto porterebbe a pensare alla possibilità di convolare a nozze una volta terminato il campionato.

A dare il via libero definitivo al progetto di matrimonio cullato negli ultimi mesi dalla coppia, secondo le indiscrezioni, Valentina Allegri, la figlia 23enne di Max, nel corso di un pranzo in un noto ristorante vegetariano (scelto da Ambra in persona, considerato che nessuno della famiglia Allegri a quanto pare disdegni particolarmente la carne) a cui ha partecipato anche Piero Barone, cantante del trio Il Volo e neo-fidanzato della stessa Valentina. Insomma, fatte le dovute presentazioni, non resta altro che raccogliere gli indizi e fare i dovuti auguri: fiori d’arancio in vista.