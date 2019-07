Mattiello Cagliari: perché è un buon colpo a sinistra

Il Cagliari ha scelto Mattiello per sostituire Pellegrini e dare qualità a sinistra. Può fare bene nel sistema di Maran

Il gioco offensivo del Cagliari si basa soprattutto sullo sfruttamento delle fasce per poter servire Pavoletti in mezzo nel migliore dei modi. Non a caso, l’anno scorso Maran ha giocato con Pellegrini e Srna, due esterni con grande corsa e facilità di cross.

Non a caso, per sostituire il romano, il Cagliari ha chiuso per un Federico Mattiello in cerca di rilancio. Un generoso esterno di gamba per continuare a dare qualità sulle corsie esterne a Maran.