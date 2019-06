Uno dei dubbi sulla Juve di Sarri riguarda la presenza di Blaise Matuidi. Scopriamo se il francese può incidere con lui

Se la rosa della Juve sembra compatibile con le idee calcistiche di Sarri, qualche dubbio se c’è Blaise Matuidi c’è. Non è un caso che siano parecchie le voci che danno il francese in uscita.

L’ex PSG non sembra avere un background tecnico adeguato per giocare in un centrocampo con Sarri. Ha troppi limiti tanto nella ricezione quanto nella pulizia dei passaggi.