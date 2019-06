Blaise Matuidi ha parlato dal ritiro della nazionale francese del suo futuro, dichiarando di essere felice di trovarsi alla Juve

Dal ritiro della nazionale francese Blaise Matuidi spazza ogni dubbio sul suo futuro. Il centrocampista bianconera assicura di essere felice alla Juve e di quanto fatto in stagione. Matuidi ha poi aggiunto che nel calcio non si sa mai e che affida il suo futuro nelle mani del suo agente che per ora ha lavorato molto bene.

L’impressione è che il francese con Sarri in panchina potrebbe vedersi diminuito notevolmente il minutaggio rispetto alla gestione Allegri. L’ex tecnico del Napoli, infatti, non apprezza particolarmente i giocatori con le qualità di Matuidi. Se alla Continassa dovesse arrivare la giusta offerta, il francese potrebbe partire.