Mauro: «Concentrate per il Mondiale. Che emozione la maglia azzurra»

Ilaria Mauro, giocatrice della Nazionale italiana, ha parlato a pochi giorni dall’esordio al Mondiale: le sue parole

Dal ritiro azzurro in Francia, Ilaria Mauro ha parlato ai microfoni di Sky del Mondiale che si avvicina: l’esordio dell’Italia è fissato per il 9 giugno contro l’Australia. Le parole della giocatrice della Fiorentina.

ALLENAMENTO – «L’allenamento è andato molto bene, abbiamo provato fase offensiva e difensiva. Siamo molto concentrate e non vediamo l’ora di iniziare. Abbiamo poi provato calci d’angolo e punizione perché l’Australia è molto brava. Dovremo stare attente alla loro punta che ha il fiuto del gol».

MONDIALE – «Il calcio è una gran parte della mia vita. Da piccola non avrei mai immaginato di essere qui in questo momento. Portare questa maglia è un’emozione grandissima, andremo in campo anche per chi ci guarda. Dico agli italiani di far tifo per noi, speriamo di arrivare più avanti possibile».