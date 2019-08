Maxi Lopez Crotone, il presidente: «Fatta in 10 giorni. È la sua rivincita»

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha parlato della trattativa che ha portato Maxi Lopez al club calabrese

Attraverso i canali ufficiali del club, il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha commentato la trattativa che ha portato Maxi Lopez in Calabria. Le sue parole: «Abbiamo preso un calciatore importante che ci può dare una mano. Stiamo diventando una squadra competitiva e pensiamo di aver fatto un’ottima scelta in questo ruolo, ma manteniamo un profilo basso perché la Serie B resta un campionato difficile».

«Le ambizioni le abbiamo tutti, ma non dobbiamo volare troppo con la fantasia. Da 10 giorni parlavamo con il calciatore che era in Brasile e che ha scelto di venire da noi per una rivincita personale. Si rimette in gioco in Italia, ha preferito noi, sa come lavoriamo. Siamo felici che abbia scelto Crotone».