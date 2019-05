Walter Mazzarri parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le parole del tecnico del Torino

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli, Walter Mazzarri ha presentato in questi termini la sfida del Castellani.

FINALE – «Domani sarà come una finale, se facciamo bene sono sicuro che poi concluderemo alla grande: contro l’Empoli sarà importantissimo sfornare una prestazione come nelle ultime partite. L’esito della Coppa Italia ci inguaia? Pensiamo a noi stessi, abbiamo fatto tante cose buone, ma non accontentiamoci mai».

TIFOSI – «Abbiamo bisogno dei nostri tifosi e di sentire il loro calore, spero di vedere un Castellani colorato di granata, noi e l’Empoli ci giochiamo tanto. E’ vero, il loro stadio per noi è un tabù, ma quest’anno abbiamo centrato tanti record e ciò mi fa ben sperare».