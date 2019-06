Mazzarri vuole la fantasia di Roberto Pereyra per il suo Toro

Mazzarri chiede a Cairo uno sforzo per avere a disposizione Pereyra, con cui ha lavorato a Watford e ritenuto il giocatore che manca al Toro

Un centrocampista che sappia giocare da interno ma soprattutto in grado di dare qualità alla manovra offensiva e di segnare gol importanti. Questo l’identikit fatto da Walter Mazzarri al presidente Cairo nell’incontro di inizio settimana, che corrisponde perfettamente a Roberto Pereyra. Il tecnico livornese ha lavorato a Watford con l’argentino, e lo ritiene il profilo perfetto per far compiere il salto di qualità al Toro. L’operazione però è tutt’altro che semplice, perché El Tucuman difficilmente abbandonerà la Premier League se il Toro non sarà in Europa, e soprattutto perché gli hornets sono pronti a chiedere 30 milioni per il centrocampista.

Il Toro però è pronto a trattare, e avvicinarsi alle pretese degli inglesi pur di accontentare Mazzarri. Pereyra ora sta preparando con l’Argentina la prossima Copa America che si svolgerà in Brasile a partire dal 14 giugno. I granata ora tiferanno affinché il cammino dell’Albiceleste non sia troppo lungo, perché un torneo da protagonista del giocatore non farebbe altro che alzarne il prezzo e attirare altri potenziali acquirenti.

L’operazione appare complicata, ed il Toro sta già lavorando pur di renderla possibile. A lasciare il posto in squadra a Pereyra potrebbe essere Berenguer, per cui è tornato alla carica l’Athletic Bilbao, che in squadra può annoverare solo baschi. La partenza dell’esterno spagnolo verso i leoni rossobianchi porterebbe una cifra attorno ai 10 milioni nelle casse granata, che potrebbe parzialmente alimentare l’operazione con il Watford. Anche se i granata dovranno versare un milione e mezzo del ricavato all’Osasuna, per la clausola anti Bilbao inserita nel contratto di vendita. Difficilmente poi vengano operate molte altre operazioni in uscita, salvo richieste esplicite dei giocatori. Il mercato deve ancora aprire ufficialmente i battenti, ma il Toro ha le idee molto chiare.