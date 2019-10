Mazzola duro su Conte «È gobbo dentro, non mi convince»

Sandro Mazzola, storico giocatore della Grande Inter, ha usato parole pesanti per dipingere Conte sulla panchina nerazzurra

L’approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi dell’Inter che non hanno dimenticato il suo passato bianconero. I risultati fin qui conseguiti dal Biscione hanno convinto buona parte del tifo nerazzurro, tranne Sandro Mazzola che parla con questi toni di Conte sulle frequenze di Rai Radio1.

«Conte? Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve, però non mi convince. Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri perché si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare. Se continua ad essere bianconero? Sì, non c’è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio” ha poi concluso»