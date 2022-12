Mbappé-Barcellona, il Mundo Deportivo rilancia: così si può

Mbappé-Barcellona, per il Mundo Deportivo sarebbe un’ipotesi da tenere in considerazione per il prossimo futuro

Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe lavorando nell’ombra per portare Kylian Mbappé, che non avrebbe gradito la volontà del Psg di proporre il rinnovo a Messi, al Camp Nou.

Altro indizio sarebbe la scelta di Laporta di affidare i lavori di ristrutturazione dell’impianto ad una filiale estera della società di Florentino Perez, che in cambio non dovrebbe intromettersi nell’affare. Per ultimo anche la politica: Manuel Valls, rifoso dei blaugrana, avrebbe mediato con Macron, suo amico, anche per dare una spinta in ottica elezioni alla sua posizione.