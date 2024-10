Caso Mbappé, pronte querele per diffamazione dopo l’accusa di stupro: la situazione

Le ultime sulle accuse di stupro nei confronti di Kylian Mbappé da parte di una ragazza svedese. Tutti i dettagli in merito

Marie-Alix Canu-Bernard, avvocato di Kylian Mbappé, ha parlato a TF1 della accuse di stupro nei confronti dell’attaccante del Real Madrid.

LE PAROLE – «Non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui potrebbe correre dei rischi. Di conseguenza, ciò esclude completamente la possibilità di qualsiasi illecito da parte sua. Questa è una certezza assoluta. È particolarmente calmo, ma è totalmente sbalordito nel vedere questo tipo di clamore mediatico. Non capisce affatto di cosa può essere accusato, direttamente o indirettamente».