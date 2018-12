L’Inter di Marotta avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. La Juve potrebbe ‘consolarsi’ con Kylian Mbappé: le ultimissime

Paulo Dybala sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Beppe Marotta sarà il prossimo dirigente dei nerazzurri e vorrebbe strappare uno dei campioni alla Juventus per rinforzare la squadra nerazzurra con un giocatore vincente e per lanciare un chiaro segnale di forza ai bianconeri. Sulla Joya bianconera c’è anche il Bayern Monaco e ci sono anche altri grandi club stranieri e la Juve non ha intenzione di cedere il suo gioiello per meno di 150 milioni di euro. Secondo il QS la Juve sarebbe disposta a privarsi di Paulo Dybala per puntare poi tutto su Kylian Mbappé.

Il presidente Agnelli, nei mesi scorsi, ha parlato della crescita della Juve a livello globale: i bianconeri hanno ingaggio Cristiano Ronaldo e sogna di poter ingaggiare il ‘nuovo Ronaldo’ ovvero un fuoriclasse nel pieno delle sue potenzialità. Mbappé, classe ’98 del PSG, potrebbe essere il colpo segnale per lanciare un segnale ai grandi club d’Europa per il presidente e per il futuro. Sembra fantasia, eppure i margini potrebbero esserci. Dybala-Inter è un sogno ricorrente della dirigenza nerazzurra ma anche il francese è uno sogno dei bianconeri. L’affare è molto, molto, molto difficile, quasi impossibile. Ma anche CR7 in bianconero lo era…