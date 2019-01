Beceri cori in Juve-Chievo, contro Riccardo Meggiorini e la mamma scomparsa prematuramente due anni fa

Riccardo Meggiorini, ex attaccante di Torino e Inter, non ha mai avuto un bel rapporto, per usare un eufemismo, con i tifosi della Juventus ma ieri i bianconeri hanno varcato il limite della decenza. Al minuto 55 di Juve-Chievo, dopo un piccolo battibecco in area di Meggiorini con Chiellini, stando a quanto riferito da L’Arena, si sono uditi dei cori contro l’attaccante gialloblù.

I cori erano rivolti all’attaccante clivense e in particolare alla mamma, scomparsa prematuramente meno di due anni fa. Un gesto ignobile in ogni caso, ma in questa circostanza ancora di più. Gli autori dei cori non erano a conoscenza del lutto (non cambierebbe poi tanto)? Difficile saperlo ma ormai in questo mondo non c’è da sorprendersi…