Fermate l’invasore! Ma poi si accorgono che è Mendy – VIDEO

L’arbitro fischia la fine ed esplode la festa all’Etihad Stadium di Manchester. I Citizens hanno appena battuto per 2-1 i Reds, primi in classifica, di Klopp riaprendo la Premier League. Tutti che si abbracciano e festeggiano quando sul terreno di gioco si vede scattare verso il centro del campo un individuo vestito con una sgargiante giacca a vento arancione. Altri non è che Benjamin Mendy, difensore del Manchester City fuori per infortunio ormai da tempo, che vuole festeggiare l’importante vittoria insieme ai suoi compagni di squadra, Aguero in primis.

Huge fan of the stewards who thought Mendy was a pitch invader just carrying on their runs as if they’ve missed the number 6 bus and are hiding the embarrassment. pic.twitter.com/jwNOaMDHRr

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) January 4, 2019