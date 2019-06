Mendy Real Madrid: come gioca il terzino francese

Ferland Mendy dovrebbe essere il nuovo acquisto del Real Madrid. Il terzino del Lione è ciò che serve ai blancos

Il Real Madrid continua a spendere. Dopo Hazard, Jovic e Militão, sembra fatta per Ferland Mendy, terzino sinistro del Lione di 24 anni. Tra i motivi del suo acquisto, l’inaffidabilità di Marcelo, reduce da una stagione parecchio deludente.

Mendy ha grandi doti atletiche, con una progressione notevole (tra i primi del Lione per dribbling riusciti). Quando è in corsa, spicca la sua grande resistenza fisica. Inoltre, non copre il campo solo in verticale, effettua anche spesso sovrapposizioni interne. Seppur mancino, sa usare discretamente anche il destro. Deve migliorare nella precisione dei cross: 0.5 azzeccati su 2.8 totali.