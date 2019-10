Menez choc: festini con escort e droga in Messico – FOTO

Jeremy Menez è nell’occhio del ciclone per un festino a base di droga ed escort quando giocava al Club America in Messico

Il passaggio di Jérémy Ménez in Messico non ha lasciato tracce negli annali del calcio. Il calciatore francese con la maglia del Club America non ha brillato (eufemismo) e così nell’ultima sessione di mercato è tornato in Francia.

Ora iniziano ad emergere i primi motivi dello scarso rendimento dell’ex Roma. Una donna molto vicina a Ménez ha spiegato che il calciatore era coinvolto in continui festini con escort e droga. E non solo, a inguaiare ulteriormente il giocatore sono arrivate anche foto e video a documentare tutto.