L’Inter sarebbe a un passo dall’acquisto di Romelu Lukaku. Due giornalisti e tifosi interisti parlano di accordo imminente

Sarà Romelu Lukaku il nuovo centravanti dell’Inter? Due giornalisti e tifosi interisti hanno parlato: secondo Mentana e Biasin l’Inter sta accelerando e chiuderà a breve l’accordo con il Manchester United.

Mentana, sul suo quotidiano online Open, va oltre: l’accordo verrà chiuso per un totale di 85 milioni di euro! «Lukaku è maturo» ha sentenziato Biasin sul suo account Twitter. Tifosi interisti in trepidazione: la telenovela sta per finire?