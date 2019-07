Mercato Atalanta: Percassi svela il futuro di Duvan Zapata. Il presidente nerazzurro parla dell’attaccante colombiano

«Muriel è stato un acquisito straordinario e ce lo dicono tutti. Pasalic, invece, ha voluto rimanere e col Chelsea, con cui siamo in ottimi rapporti, abbiamo trovato senza problemi l’accordo per il rinnovo del prestito. I migliori, Zapata in testa, restano all’Atalanta».

Con queste parole, riportate dall’Ansa, Antonio Percassi ha detto la sua sul mercato in entrata e in uscita dei nerazzurri. Zapata e gli altri big blindati.