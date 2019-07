Mercato Cagliari, fumata bianca per Nandez vicina. I dettagli

Mercato Cagliari, Nandez è vicinissimo ai sardi. La trattativa prossima alla chiusura per una cifra intorno ai 17 e i 18 milioni di euro

Il Cagliari sta per mettere a segno un altro colpo. Dopo aver abbracciato Rog, il club di Giulini è pronto a fare lo stesso con Kevin Nandez. Gianluca Di Marzio fa sapere che la dirigenza sarda è in continuo contatto con il Boca Junior.

La trattativa è davvero agli sgoccioli: non può ancora considerarsi chiusa in maniera effettiva ma è vicina a essere tale, per una cifra intorno ai 17 e i 18 milioni di euro che verranno recapitati agli argentini.