Mercato Cagliari: idea Sorrentino per sostituire Cragno. L’ex portiere del Chievo per rimpiazzare il titolare infortunato

Come riportato dal Corriere dello Sport in casa Cagliari si fa spazio l’idea Sorrentino per sostituire l’infortunato Alessio Cragno, che potrebbe restare ai box per qualche mese. L’estremo difensore svincolato dopo l’esperienza al Chievo Verona è alla ricerca di un nuovo club prima di appendere i guantoni al chiodo.

La prima alternativa in tal senso sarebbe Emiliano Viviano, rientrato allo Sporting dopo l’esperienza in prestito alla Spal.