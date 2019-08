Mercato Cagliari, Nandez è in arrivo. Per Defrel c’è ancora da lavorare

Mercato Cagliari, Nahitan Nandez è in arrivo. Per Defrel c’è ancora da lavorare, ma si va verso il prestito oneroso con riscatto a 12 milioni

Per un giocatore che sta per arrivare ce n’è un altro su cui si deve ancora aspettare. Il Cagliari è pronto ad abbracciare Nahitan Nandez che, dopo alcuni giorni di stallo, può finalmente salutare il Boca Junior e raggiungere la Sardegna.

Al contempo su Gregoire Defrel la fumata bianca non c’è ancora. Il Corriere dello Sport fa sapere che serve ancora un po’ di tempo per vedere il francese in rossoblù. La Roma, tuttavia, sembra convinta: prestito oneroso a due milioni con riscatto fissato a 12.