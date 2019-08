Mercato Fiorentina, rifiutata la prima offerta per un attaccante brasiliano

La Fiorentina sta provando a convincere il Fluminense a cedere un attaccante brasiliano classe ‘97. Ecco il nome

C’è l’offerta della Fiorentina, che però al momento non soddisfa le esigenze del Fluminense, club in trattativa con i viola per un centravanti brasiliano classe ‘97. Lui è Pedro Guiherme, attaccante di talento per il quale Mario Bittencourt, presidente del club brasiliano, chiede almeno 25 milioni di euro.

Una cifra alla quale Pradè non si è ancora avvicinato, la prima offerta viola è di 15 milioni più altri 3 di bonus. In attesa di un eventuale rilancio della Fiorentina occhio al Flamengo, che ha sondato il giocatore e potrebbe tentare l’affondo decisivo a breve.