Mercato Genoa, Saponara è in arrivo. Cifre e dettagli dell’affare

Mercato Genoa, domani in programma le visite mediche di Saponara. Arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,8 milioni

Non si ferma il mercato del Genoa in entrata. Dopo aver formalizzato l’acquisto di Lasse Schone e ora il turno di Riccardo Saponara. Il fantasista, ormai ex Sampdoria, si aggregherà presto ai rossoblù e domani svolgerà le visite mediche.

Sky Sport, intanto, fa sapere i dettagli dell’affare. Arriverà dai cugini in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni.