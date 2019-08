Mercato Genoa, si continua a lavorare per lo scambio Babacar-Kouamè

Mercato Genoa, dopo Schone e Saponara si continua a lavorare col Sassuolo per lo scambio tra Kouame e Babacar

Il Genoa non ha proprio intenzione di fermarsi. Dopo aver messo a segno i colpi Schone e Saponara continua a lavorare per Babacar. È sempre in piedi la trattativa col Sassuolo che coinvolgerebbe Kouame, per quello che sarebbe uno scambio d’attaccanti.

Verrebbe beffato il Lecce, che da tanto aveva messo gli occhi sul centravanti senegalese che è alla ricerca della continuità. Lo scrive il Corriere dello Sport.