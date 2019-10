Mercato Inter, assalto a Matic per gennaio: ecco gli scenari

Mercato Inter, per gennaio è Matic il profilo prediletto in ottica mercato. Ecco tutti gli scenari che riguardano il centrocampista serbo

L’Inter ha scelto il suo obiettivo per gennaio. Si tratta di Nemanja Matic, calciatore attualmente in forza al Manchester United. Il serbo ha il contratto in scadenza con il club inglese e discorsi sul rinnovo non sono stati portati avanti.

La sua uscita, inoltre, potrebbe essere facilitata dall’eventuale assalto dei Red Devils allo scontento Rakitic. Se entrasse il croato, si libererebbe un posto. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.