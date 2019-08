Mercato Inter, due cessioni e poi l’affondo per un centrocampista di lusso

Mercato Inter, prima Dzeko poi le cessioni. Saranno utili per cullare il sogno a centrocampo: l’arrivo di Milinkovic Savic

Il mercato dell’Inter non è certo terminato con l’arrivo di Romelu Lukaku. Ausilio proverà ancora a strappare Edin Dzeko alla Roma, poi dovrà per forza di cose concentrarsi sulle cessioni. A quel punto la concentrazione potrà riprendere per piazzare un altro colpo a centrocampo.

La Gazzetta dello Sport fa presente che il nome che stuzzica la dirigenza nerazzurra è quello di Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio partirebbe solo una volta accontentato Lotito, e per tale ragione l’Inter deve prima piazzare determinati suoi giocatori.