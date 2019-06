Mercato Inter: fissato in settimana un incontro con Giulini per Barella

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono fortemente interessati a Nicolò Barella e in settimana avrebbero già fissato l’incontro con il Cagliari

Non solo Dzeko. L’Inter si muove sul mercato e vuole regalare ad Antonio Conte un gioiellino del calcio italiano, Nicolò Barella. Da settimane si parla del forte interessamento da parte dell’Inter per il classe 97′ ma ora sembrerebbe che si possa entrare nelle fasi calde della trattativa.

Come riferisce Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, Marotta e Ausilio avrebbero già fissato un incontro in settimana a Milano con Tommaso Giulini, presidente del Cagliari. Il numero uno rossoblù parte da una valutazione di 50 milioni, mentre i nerazzurri proveranno ad inserire delle contropartite (Bastoni) per abbassare il prezzo.