Mercato Inter, Joao Mario verso la cessione: il portoghese non figura nemmeno in panchina nell’amichevole contro il Gozzano

L’Inter sta disputando un’amichevole contro il Gozzano al Suning Training Center. Conte prova per la prima volta la coppia Lautaro Martinez Lukaku, in attesa di novità dal mercato.

Non solo in entrata, ma anche in uscita. Sì, perchè come raccolto dalla redazione di Calcionews24, Joao Mario non è presente nemmeno in panchina contro il Gozzano. Si avvicina la cessione: su di lui lo Sporting Lisbona, ma anche Galatasaray e Monaco.