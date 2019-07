Mercato Inter, la fitta giornata nerazzurra. Tra Sensi, Lazaro e Godin

Inter, un primo luglio dall’alta intensità. Accantonati i pericoli dei Fair Play Finanziario via a tutti gli annunci riposti nel cassetto

Giornata impegnativa, questo primo luglio, in casa Inter. I nerazzurri sono tra quei club che devono porre l’attenzione sui parametri del Fair Play Finanziario per non incappare in eventuali sanzioni della Uefa come successo ai cugini del Milan. Di conseguenza si è atteso l’inizio del settimo mese dell’anno per mettere la parola fine alle manovre di mercato iniziate settimane fa, se non addirittura mesi.

Inizia presto, la giornata. Sono le sei del mattino quando tramite Twitter viene annunciato Diego Godin. Successivamente, la pubblicazione del video di presentazione che fa “fomentare” i tifosi, in cui viene citata la famosa Garra Charrua. Situazione che si calma per un paio d’ore fino a quando Valentino Lazaro non giunge al CONI per le visite mediche. Nessun problema riscontrato, e via con l’ufficialità del suo arrivo. In contemporanea Beppe Riso termina l’incontro con la dirigenza dell’Inter che sancisce la fine della trattativa per Sensi. Un primo luglio intenso e indimenticabile.