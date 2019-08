Mercato Inter, Lukaku e Dzeko sempre in caldo. Ma la Roma…

Mercato Inter, si lavora sempre alla coppia Lukaku-Dzeko. Battaglia di nervi con la Roma: adesso Petrachi aumenta il prezzo del bosniaco

Il tempo scorre e Antonio Conte ha bisogno dei suoi attaccanti. Da mesi ormai gli obiettivi dichiarati sono Lukaku e Dzeko. Le rispettive situazioni non rimangono semplici: per il belga l‘Inter non si muove dalla prima offerta di 60 milioni più 5 di bonus nonostante abbia da tempo l’accordo col giocatore.

Per il bosniaco, adesso, si tratta di una guerra di nervi con la Roma. Petrachi non è mai sceso dalla sua valutazione iniziale di 20 milioni di euro. Anzi, fa sapere La Gazzetta dello Sport, ha anche aumentato la richiesta. Adesso servono anche 5 milioni aggiuntivi di bonus per lasciar partire Dzeko.