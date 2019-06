Mercato Inter: non solo Barella, Marotta stregato da Van De Beek

Calciomercato Inter: Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino anche il talentino dell’Ajax Donny Van De Beek

Non solo Nicolò Barella. La nuova Inter di Antonio Conte vuole regalarsi un grande colpo in mezzo al campo e per questo motivo starebbe pensando a Donny Van De Beek, gioiellino dell’Ajax.

Secondo quanto appreso da Fcinternews.it, gli agenti dell’olandese sono stati avvistati a Milano. Una presenza non casuale, visto che in agenda è fissato un appuramento con l’Inter a breve per discutere il possibile trasferimento a Milano della stella dell’Ajax, valutato non meno di 50 milioni.