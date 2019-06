Mercato Inter: Sensi non esclude Barella. Bloccato il giovane Etienne Kinkoue

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato dei centrocampisti: Barella può arrivare nonostante Sensi, preso anche il difensore Kinkoue

L’Inter ha anticipato Milan e Barcellona per Stefano Sensi. Così riferisce Sky Sport, raccontando di come l’Inter sia riuscita a sorprendere tutti trovando l’accordo con i neroverdi per il passaggio in nerazzurro del centrocampista italiano.

Un affare che non esclude l’arrivo di Nicolò Barella: la trattativa col Cagliari va avanti con la forza del sì del giocatore, e che ora permetterà all’Inter di trovare l’intesa definitiva col Cagliari. Ma il mercato dell’Inter non si ferma e come riferisce Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno messo le mani sul difensore Etienne Kinkoue, classe 2002, del Troyes, nazionale Under 17 della Francia.