Mercato Juve: i 33 schemi di Sarri, in 32 ci sarà Rabiot. Quello che mamma Veronique non dice si materializzerà tra qualche giorno

«È una cosa nata quando io allenavo nei dilettanti che un giornalista mi disse “ma quanti schemi potete avere su palle inattiva? 30?” e io dissi “No, di più, 33”. Si stava prendendo in giro un giornalista», spiega col sorriso Maurizio Sarri nella sua prima intervista bianconera dalla panchina dell’Allianz Stadium. Quella che diventerà il suo domicilio fisso a partire dal 24 agosto. Si parla di Champions, di gioco e di Cristiano Ronaldo: a sensazione tre dei tormentoni più inflazionati nella prossima stagione della Juventus. Non si parla di calciomercato che invece rimarrà il tema di riferimento per diverse bollenti settimane. Ma per quello c’è Fabio Paratici che alle parole predilige i fatti.

Questo è uno dei motivi per cui tra qualche giorno Adrien Rabiot vestirà la maglia bianconera. «Lo sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta», sono le dichiarazioni che suonano come musica di mamma Veronique, nonché agente del ragazzo. In una scala da 1 a 33 schemi Rabiot sarà un nuovo giocatore della Juventus in 32 di questi. Non decanta sinfonie invece Mino Raiola con cui è stato raggiunto l’accordo per l’ingaggio di De Ligt, in attesa di definire quello con l’Ajax. Il ritorno di Gigi Buffon alla Continassa è ormai solo formalità, quello che rischia di non essere più il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City. I citizens vorrebbero inserire Danilo in contropartita, ma alla Juve piace poco. Vivo ma per ora acerbo il discorso legato a Mauro Icardi, lì chiacchiere se ne sono fatte e se ne faranno per tutta l’estate.