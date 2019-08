Mercato Juve, adesso Icardi diventa la priorità: la situazione

Mercato Juve, Paratici proverà a vendere almeno due attaccanti per andare alla caccia di Mauro Icardi, il partner ideale di Cristiano

Alla fine dei conti, il viaggio in Inghilterra di Fabio Paratici si è rivelato piuttosto vano. Questo perché non è riuscito a piazzare i giocatori che desiderava e, di conseguenza, non ha potuto far ritorno a Torino con un virtuale gruzzolo di soldi niente male.

La Juve, scrive La Gazzetta dello Sport, all’attualità delle cose ha tanti centravanti. Cristiano, Dybala, Higuain, Mandzukic. Ne partiranno almeno due, sopratutto perché adesso Icardi diventa la priorità dei bianconeri. L’argentino è designato come partner ideale di Ronaldo.