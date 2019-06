Mercato Juve: Cancelo e Alex Sandro via? I sostituti giocano in Premier

Danilo potrebbe arrivare dal Manchester City nell’affare Cancelo. Se invece partisse Alex Sandro, occhio a Emerson Palmieri

C’è tanto traffico sulle fasce in casa Juve. Il Manchester City vuole Joao Cancelo e nella trattativa potrebbe inserire Danilo, a lungo accostato all’Inter. Una pista, questa, che va di pari passo con la trattativa per il Chelsea per Emerson Palmieri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’italo brasiliano è l’indiziato numero uno in caso di partenza di Alex Sandro. Chiaro che Paratici non intenda svendere i suoi esterni: entrambi sono valutati 60 milioni con la possibilità di far scendere a 40 milioni il portoghese inserendo, però, Danilo nello scambio (valutato 20).