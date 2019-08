Mercato Juve: gli esuberi restano, Paratici cosa succede?

Mercato Juve: gli esuberi restano. Nessun colpo in uscita per la squadra bianconera, che negli anni ha sempre venduto bene: cosa succede?

Il calciomercato della Juve, in entrata, è stato principesco: il clamoroso arrivo di un fortissimo giovane come De Ligt, il ritorno di Buffon, gli arrivi a zero di Ramsey e Rabiot.

Sul fronte cessioni, la situazione è meno rosea: sono usciti Spinazzola e Cancelo, ma i “grandi esuberi” sono ancora a Torino. Higuain, Dybala e Mandzukic non vogliono svestirsi della maglia bianconera, nonostante le trattative messe in piedi da Paratici. Mancano solo pochi giorni ed il tempo stringe.