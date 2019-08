Mercato Juve: scambio Dybala-Lukaku condizione per Mandzukic allo United

Mercato Juve, lo scambio tra Dybala e Lukaku è la condizione necessaria per vedere anche Mandzukic al Manchester United

Mario Mandzukic potrebbe entrare di diritto nella trattativa che può portare Dybala al Manchester United e Lukaku alla Juventus. Anche il croato, quindi, potrebbe presto sposare la causa Red Devils e ripartire dall’Inghilterra.

Come riporta il nostro inviato, il suo trasferimento è strettamente legato all’operazione messa in piedi dai due club. Non è altro che una diretta conseguenza della stessa, che presto potrebbe essere messa nera su bianco.