Mercato, Keylor Navas al Psg: è ufficiale. Al Real va Areola

Mercato, ufficiale il passaggio di Keylor Navas al Psg. Il Real prende dai francesi Areola: scambio di portieri tra le due società

Grandi manovre anche nel mercato estero. Psg (impegnato in queste ore con la situazione Icardi) e Real Madrid hanno dato vita a uno scambio di portieri. Keylor Navas, ai margini ormai dei Blancos, è approdato in Francia.

Al contrario, alla corte di Zidane, è andato in prestito l’estremo difensore Alphonse Areola, spesso accostato a club italiani come Milan e Roma in passato. Presenti i comunicati delle società che ufficializzano il tutto.