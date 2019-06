Mercato Milan: il Barcellona interessato a Ricardo Rodriguez

Milan, rumors dalla Spagna: Ricardo Rodriguez possibile rinforzo per la corsia sinistra del Barcellona. I dettagli

L’imminente arrivo di Theo Rodriguez al Milan può togliere spazio a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero non ha reso come ci si aspettava con la casacca rossonera, e la sua permanenza non è scontata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona sarebbe interessato a Rodriguez: il rossocrociato permetterebbe a Jordi Alba di rifiatare maggiormente nel corso del campionato.