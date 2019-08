Mercato Milan, Donnarumma è la chiave per Correa: tutti gli scenari

Mercato Milan, Correa è l’obiettivo designato per l’attaccato ma prima serve cedere. Il Psg continua a seguire Donnarumma

Un triangolo Milano, Parigi, Madrid potrebbe presto diventare caldissimo in ottica calciomercato. Il Milan è in una fase di stallo riguardo le proprie trattative, quella di Correa in primis, perché ha la necessità di acquistare rispettando determinati limiti finanziari.

Per tale motivo La Gazzetta dello Sport fa sapere che per l’affondo all’argentino serve la cessione di Donnarumma, che è sempre molto gradito da Leonardo, desideroso di averlo al Psg. Rimane all’attualità ancora un’ipotesi, poiché il portiere ha il desiderio di restare. Inoltre, servirebbero dai parigini 50 milioni cash.