Mercato Milan, Praet e Pellegri passano dalle cessioni. La situazione

Mercato Milan, si lavora su Praet e Pellegri ma prima bisogna cedere. Tanti i giocatori sul piede di partenza: tutti i nomi

Il mercato del Milan non è certo terminato con l’ufficialità di Bennacer. Massara, Boban e Maldini continuano a lavorare per dare più qualità alla rosa e i nomi individuati per far fare questo salto sono quelli di Praet e Pellegri.

La Gazzetta dello Sport fa presente che per arrivare a questi due profili serve prima cedere. E i giocatori in partenza sono Biglia, Castillejo, Kessié, Rodriguez, Laxalt e Andrè Silva. Tutti calciatori che, all’attualità delle cose, non rientrano nei piani di Giampaolo e possono essere utili per arrivare ai veri obiettivi.